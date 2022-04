Berlusconi torna in campo. A Roma il nuovo simbolo di Forza Italia per Bucci

di Matteo Angeli

Il coordinatore Bagnasco:"C'è grande entusiasmo, a Genova daremo tutto l'appoggio possibile a un grande sindaco"

"Il discorso di oggi si associa al discorso della discesa in campo di 28 anni fa. Quella di oggi è una nuova discesa in campo, consapevoli che tutto questo è indispensabile e insostituibile per il futuro dell'Italia". Così Silvio Berlusconi ha aperto il suo discorso alla conventionr romana di Forza Italia. "In questi 28 anni abbiamo scritto la storia - ha aggiunto -. Abbiamo creato il bipolarismo in Italia, abbiamo reso possibile l'esistenza di un centrodestra di governo, un centrodestra che senza di noi non sarebbe mai esistito, non esisterebbe oggi e non potrebbe esistere neppure per il futuro".

A Roma presente in forza la delegazione genovese di Forza Italia guidata dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco, Stefano Costa e Mario Mascia, capogruppo in consiglio comunale.

"Berlusconi ci ha dato le linee guida di un partito cristiano, liberale e garantista - spiega Mascia - noi abbiamo voluto lanciare il simbolo per le comunali di Genova inserendo anche la croce rossa in campo bianco che è il simbolo dlela nostra città".