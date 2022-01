Depositi chimici, Mascia a Telenord: "Alternative dalle opposizioni? Tardive e poco convincenti"

di Edoardo Cozza

Il consigliere comunale di Forza Italia dopo le polemiche dei partiti di minoranza: "Non vorrei che suggeriscano male per far cadere Bucci in errore"

Una risposta di Edoardo Rixi, che oltre a Ponte Somalia ha lanciato sul tavolo l'ipotesi Vado Ligure come nuova 'casa' dei depositi chimici di Carmagnani e Superba, ha sollevato nuove polemiche sul trasloco da Multedo a Sampierdarena, in zona porto appunto. I gruppi di minoranza in consiglio comunale, su tutti Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, hanno subito attaccato l'amministrazione comunale sottolineando come le alternative ci siano. Ma la maggioranza serra i ranghi, con Mario Mascia, consigliere di Forza Italia, che sottolinea: "Finalmente l'opposizione dà delle soluzioni alternative, finora le avevano tenute sotto il tavolo e adesso hanno cavalcato l'uscita di Edoardo Rixi. Francamente sono ipotesi che non convincono né Calata Oli Minerali, né la Diga Foranea. Si sollevano polemiches su Ponte Somalia, la soluzione di Marco Bucci, perché non scongiurerebbe il traffico su gomma di questi depositi, ma le soluzioni prospettate non migliorerebbero il prima".

Mascia prosegue nella sua analisi: "O ci prendiamo in giro o dichiariamo che stiamo facendo campagna elettorale. Il sindaco è il primo a essersi occupato del trasferimento, ha chiesto di indicare le alternative e queste arrivano solo oggi dai giornali, mentre in tutte le altre sedi nessuno ne aveva mai parlato. È servito uno spunto di Rixi, peraltro azionista di maggioranza della maggioranza, per svegliare tutti e con ipotesi fantasiose: non vorrei che fosse un gioco per far cadere il sindaco in errore e poi attaccarlo".

Il consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà comunque dare il via libera all'ipotesi Ponte Somalia dopo l'ok del comitato di Gestione dell'AdSP. Nel caso di parere sfavorevole, bisognerà indicare un'alternativa: "Abbiamo un sindaco pragmatico, sa superare le eventuali difficoltà anche burocratiche: ma se ci sarà bisogno di studiare soluzioni alternative e ragionevoli lo faremo" conclude Mascia.