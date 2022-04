Rapallo, addio a Rossano Arata, supertifoso del Genoa. Il cordoglio del sindaco Bagnasco

di Redazione

Era vicepresidente del club locale. Conosciutissimo in paese per simpatia e cordialità, malgrado un grave incidente lo avesse costretto otto anni fa sulla carrozzina

Profondo cordoglio a Rapallo per la scomparsa di Rossano Arata.

Supertifoso del Genoa, era rimasto paralizzato otto anni fa per un incidente in moto a Genova, ma non aveva mai perso la simpatia e la cordialità che lo hanno sempre contraddistinto.

Era molto conosciuto a Rapallo anche perché era stato titolare del bar “Passatempo” di corso Mameli.

Era una delle "anime" del Genoa Club Rapallo 1968 di cui era anche vicepresidente. Lascia la moglie Daniela, i figli Saverio e Riccardo con le rispettive famiglie, il fratello Riccardo e famiglia.