Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele, l'ex premier ha iniziato la chemioterapia per una forma di leucemia

Aggiornamento ore 12.30: Silvio Berlusconi ha iniziato il ciclo di chemioterapia contro una forma di leucemia che lo costretto ieri al ricovero in terapia intensiva presso l'ospedale San Raffaele di Milano. E' quanto apprende l'ANSA da fonti certe.

Secondo quanto appreso, la prima somministrazione sarebbe avvenuta ieri, dopo il ricovero: le condizioni dell'ex premier rimangono stabili.

Silvio Berlusconi è ancora in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano: l'ex premier, ricoverato da ieri, è in condizioni stabili ed è sempre vigile. "Ho parlato con il professor Zangrillo questa mattina, mi ha detto che Silvio Berlusconi ha passato una notte tranquilla, le condizioni sono stabili. Il modo migliore per noi di stargli vicino è di lavorare alla riorganizzazione territoriale in vista delle amministrative di maggio come ci ha detto in diversi messaggi nei giorni scorsi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Uno Mattina su Rai 1. "Berlusconi ha lavorato fino all'altro ieri sera. Speriamo che il leone torni presto alla guida del partito, lui non molla mai. E' lui la guida del nostro partito, è lui il leader di Fi". Ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Uno mattina su Rai 1. "Siamo impegnati in previsione di un evento di Forza Italia per maggio, lavoriamo alla riorganizzazione territoriale e al rafforzamento del partito per avere una presenza più capillare sul territorio. Era veramente molto attivo fino all'altro ieri sera. Vogliamo essere tutti ottimisti", ha aggiunto.

Intanto il Corriere della Sera evidenzia come Berlusconi abbia una malattia ematica e la polmonite, rivelata anche dall'affanno respiratorio che lo ha colpito, stia acuendo il problema.