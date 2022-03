Bergeggi, in mare con uno striscione per Pantani e Scarponi durante la Milano-Sanremo

di Redazione

Bella iniziativa di un gruppo di amici, inquadrati dalle telecamere durante la diretta televisiva della corsa. L'effetto è stato sicuramente spettacolare

In mare, nello splendido mare di Bergeggi, con uno striscione per ricordare Marco Pantani e Michele Scarponi. Le immagini della Milano-Sanremo hanno inquadrato un gruppo di amici che hanno voluto rendere omaggio in maniera spettacolare a due corridori amatissimi dagli appassionati.

Achille Tamburini, Marta Bosacchi, Sonia Melucci, Laura Facciolo, Marco Frojo, Lena Frojo, Paolo Pittamiglio, Giancarlo Trotti, Serena Galassi: questi i protagonisti dell'omaggio che si è trasformato anche in un bellissimo spot per la località savonese.

Il "Pirata" Pantani è ancora vivo nel ricordo, non solo di quello degli appassionati; capace di imprese memorabili al Giro e al Tour, prima del drammatico epilogo della sua carriera prima, e poi della sua vita. Michele Scarponi, detto l'Aquila di Filottrano, è stato un atleta di grande livello, un gregario prezioso al quale Vincenzo Nibali deve in parte i suoi trionfi più importanti, al Giro d'Italia e al Tour de France.

E' morto nel 2017, dopo essere stato investito da un furgone non lontano dal suo paese, mentre si stava allenando. Famoso fra gli appassionati un suo motto: “Correte in bici, divertitevi, inseguite un sogno.”