Benvenuti in Liguria alla scoperta del Festival della Cabannina di Serra Riccò

Segna l'avvio dell'estate, ma anche la vetrina dell'agricoltura e dell'allevamento. E' il Festival della Cabannina che torna domenica sulla piazza e nei prati di Serra, frazione montana di Serra Riccò.

Benvenuti in Liguria, nella trasmissione di mercoledì 10 giugno dalle 20.30, racconta in anteprima quello che sarà il programma della kermesse. Al centro di tutto la razza simbolo dell'appennino ligure, ma anche le storie di produttori, giovani e ricette davvero originali.

Un manifesto, il Festival, per raccontare un intero territorio che è quello d'alta Valpolcevera con le voci di chi lo vive in modo quotidiano. Il tutto attraverso la presenza fissa del Cucinosofo Sergio Rossi e di molti compagni di itinerario come l'attore Pino Petruzzelli che sarà mattatore nel pomeriggio di domenica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.