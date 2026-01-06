Benvenuti in Liguria riparte da Arenzano: pesca invernale, artigiani del borgo e giovani cristezanti
di Redazione
Appuntamento dalle 20.30 del 7 gennaio su Telenord e telenord.it
Dopo l'esordio 2026 con i festeggiamenti di Pietra Ligure, Benvenuti in Liguria riparte da Arenzano. Il format del mercoledì sera di Telenord, con la presenza del Cucinosofo Sergio Rossi, metterà l'accento su numerose caratteristiche della cittadina del ponente genovese.
Durante il racconto, le storie di chi fa impresa dolciaria vista mare, ma anche i segreti della pesca di gennaio e della cucina locale senza tralasciare l'artigianato del posto. Spazio speciale ai giovanissimi cristezanti dell'oratorio (vedi posto).
Tra gli incontri speciali, quello con alcuni presepisti d'eccezione e un arenzanese doc come Enrique Balbontin. Appuntamento il 7 gennaio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
