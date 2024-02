Benvenuti in Liguria fa tappa a Sassello tra amaretti, lupi e buona cucina

L'ultimo racconto del mese di febbraio per Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Telenord, avrà come protagonisti personaggi, aziende e storie di Sassello.

Mercoledì sera dalle 20.30, assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, il format settimanale fornirà uno spaccato del paese d'entroterra savonese mettendo al centro delle immagini uomini e donne che hanno scelto una vita quotidiana da svolgere in una dimensione da borgo dell'interno. Il tutto tra pregi e difetti: "La verità è che chi sceglie questa prospettiva non tornerebbe più in città" dichiarano i diretti interessati.

Le telecamere faranno rotta in aziende dolciarie, che esportano amaretti in tutto il mondo, non dimenticheranno la buona tavola con la descrizione di una trippa cucinata secondo le antiche regole, ma focus specifici su chi ha scelto l'azienda agricola dopo anni di politica attiva tra Comune, Regione e Senato (vedi promo).

Nel corso della trasmissione la vetrina su chi, da quelle parti, crea whisky che porta il nome di Sassello nel mondo e, infine, la domanda più gettonata: come fa una piccola bottega a vivere tutto l'anno senza morire durante le scarse frequentazioni invernali? La risposta mercoledì sera con la partecipazione, pure di una calzolaio da record...