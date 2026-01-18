Benvenuti in Liguria alla scoperta dei genovesi della Valle Stura di Demonte
di Gilberto Volpara
Appuntamento in mezzo alla neve nella puntata del 21 gennaio dalle 20.30 su Telenord
Trasmissione speciale quella di mercoledì 21 gennaio su Telenord e telenord.it per chi vorra seguire il reportage fuori regione: Benvenuti in Liguria dalle 20.30 fa tappa in Valle Stura di Demonte alla scoperta dei paesi adiacenti a Vinadio come, ad esempio, Sambuco.
Un itinerario con la presenza del Cucinosofo Sergio Rossi e la divulgatrice Flavia Cellerino, profonda conoscitrice del comprensorio.
Il tutto tra storie di liguri che si sono trasferiti in altura con racconti di sci alpinismo, antiche tradizioni culinarie (l'anticipazione in dialetto a Scignoria! vedi video), cultura e innumerevoli curiosità che legano a doppio filo le due regioni.
