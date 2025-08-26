Benevento, il sindaco Mastella chiede a Salvini interventi contro l’inquinamento da traffico aereo

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato una lettera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini e alla presidente dell’Enav Alessandra Bruni per chiedere misure urgenti contro l’inquinamento acustico e ambientale derivante dal traffico aereo che negli ultimi mesi, secondo le segnalazioni dei cittadini, sarebbe cresciuto in modo significativo sui cieli della città.

Traffico aereo – Mastella riconosce “la fondamentale importanza della mobilità aerea per lo sviluppo economico, sociale e turistico del Mezzogiorno”, ma sottolinea come l’incremento dei sorvoli stia compromettendo la qualità della vita dei residenti e l’equilibrio dell’habitat urbano.

Emissioni nocive – Nel documento il sindaco richiama studi che quantificano nel 3% la quota di CO2 prodotta dal settore aereo a livello globale, oltre a ossidi di azoto, vapore acqueo e particolato. Viene inoltre ricordato che le scie di condensazione sono correlate alla formazione di particelle ultrafini e altri inquinanti come fuliggini e ossidi di zolfo.

Preoccupazioni – “Numerosi concittadini mi segnalano un considerevole incremento del traffico aereo, con effetti deleteri sull’ambiente e sulla salute”, scrive Mastella, invitando governo ed Enav a “mitigare gli effetti negativi descritti”.

Rotte alternative – Benevento si trova in posizione intermedia tra gli aeroporti di Napoli-Capodichino e Salerno-Costa d’Amalfi e lungo la direttrice tirreno-adriatica. Per questo, il sindaco ritiene auspicabili correttivi sui tracciati dei voli per ridurre l’impatto delle rotte sulle aree più densamente abitate della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.