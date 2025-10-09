Baykar Piaggio Aerospace, primo confronto con i sindacati: “Ora servono dettagli su investimenti e produzione”

Primo incontro tra il nuovo amministratore delegato di Baykar Piaggio Aerospace, Giovanni Tomassini, e le organizzazioni sindacali, che si è tenuto presso l’Unione Industriali di Savona alla presenza delle RSU degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova, delle segreterie territoriali e dell’assessore regionale Andrea Ripamonti.

L’incontro ha rappresentato un primo passo per fare chiarezza sulle prospettive industriali della storica azienda aerospaziale ligure, ora sotto il controllo del colosso turco Baykar. Durante il confronto, l’AD ha illustrato l’impostazione generale del piano industriale, pianificato su un orizzonte di 30 mesi e articolato in tre divisioni di business: Motori, Velivoli e After Market, ciascuna integrata con vendite, acquisti, produzione e ingegneria.

Tuttavia, i sindacati chiedono maggiore chiarezza sulle ricadute concrete per i due siti produttivi e sulla portata degli investimenti. “Abbiamo bisogno di più dettagli, sia per quanto riguarda il piano produttivo che per la componente strategica dei droni, che devono essere centrali nel core-business degli stabilimenti liguri”, ha spiegato Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito l’importanza di coinvolgere i lavoratori e le RSU nel processo di rilancio, auspicando un modello di relazioni industriali basato su partecipazione e trasparenza.

Un altro punto critico sollevato riguarda l’organico attuale, fermo a circa 670 addetti. Secondo Venzano, è necessario “rafforzare rapidamente le professionalità in tutte le aree, riportando all’interno dell’azienda anche quelle lavorazioni che negli anni sono state esternalizzate”.

Segnali positivi arrivano invece sul fronte del ricambio generazionale. L’azienda ha manifestato l’intenzione di riprendere i rapporti con scuole, università e Regione Liguria per attivare percorsi formativi mirati all’inserimento di nuove competenze, in linea con le sfide tecnologiche e produttive dei prossimi anni. “Le potenzialità sono importanti, ma ora servono risposte concrete. Ci aspettiamo che dal prossimo incontro arrivino indicazioni precise sugli investimenti, sull’organizzazione e sulla valorizzazione delle competenze interne”, ha concluso Venzano.

