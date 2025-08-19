Bassetti minacciato di morte, accusa la politica: "Avvelenati i pozzi"

Nuove minacce di morte a Matteo Bassetti. Il virologo genovese, in un post sui social, riferisce di aver ricevuto una mail in cui viene definito “comunista vaccinatore” e avvertito che “lo uccideranno”, accusando la politica di aver «avvelenato i pozzi» e di alimentare l’onda no-vax.

La denuncia – «Ieri ho ricevuto l’ennesima minaccia di morte. Mi hanno scritto che mi uccideranno perché sono un “vaccinatore seriale”, che sono un “comunista vaccinatore”. Perché siamo arrivati a tutto questo? Perché la politica, anche di governo, ha creato questo clima», afferma Bassetti, chiedendo ai partiti di «tornare a fare politica» e di lasciare il tema vaccini «a società scientifiche e organismi internazionali». «Sono quattro anni che fanno campagna elettorale su questo e sinceramente hanno stufato», aggiunge.

Il j’accuse – «La politica è entrata in un tema che non le dovrebbe riguardare: se i vaccini servono o non servono, se debbano essere fatti ai bambini. Alcuni giornalisti e i partiti cavalcano il complottismo e il novaxismo pensando di continuare a fare campagna elettorale», prosegue il medico, parlando di «punto di non ritorno» e di un «brutto clima nel Paese».

Il messaggio ricevuto – Nella mail citata da Bassetti si legge: «Buongiorno Matteo Bassetti, siamo dei nazifascisti di destra vera. Ti uccideremo presto perché sei soltanto uno sporco bastardo comunista vaccinatore infame».

Le reazioni – «Solidarietà a Matteo Bassetti, oggetto ancora una volta di minacce gravissime e intollerabili», scrive la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, capogruppo al Senato. «Davvero incredibile che scienziati ed esperti, che con competenza contribuiscono a salvare vite, debbano subire tutto questo. Auspico che i responsabili siano al più presto identificati».

