Bassetti denunciato da 123 laureati in medicina: "Li ringrazio, ora posso passare al contrattacco" (video)

Non è passato inosservato il tweet del professor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San martino di Genova, che condivide il fatto che 123 studenti laureati in medicina lo abbiano denunciato all'Ordine dei Medici del capoluogo ligure. Una mossa che secondo Bassetti si è rivelata un autogol, e che permetterà al medico di passare al contrattacco per vie legali, denunciando a sua volta i givoani colleghi.

"Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova. Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i #vaccini , contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del #COVID19 , hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini. Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto…Si sono fatti un gigantesco autogol. Verba volant scripta manent…Grazie davvero a tutti i 123! Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e dentologica!!"