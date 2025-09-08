Bassetti a Telenord: "Politici a caccia di voti dei no vax sulla pelle dei cittadini"

"L'ultima variante del covid denominata stratus deriva da omicron e oltre ai vecchi sintomi della perdita di gusto e olfatto provoca un fortissimo mal di gola, interessando quindi le alte vie respiratorie. Niente a che vedere con le polmoniti della prima ondata del virus. Dunque, non bisogna creare allarmismi. Tuttavia per i soggetti fragili, ovvero over gli 80 oppure le persone di età più giovane ma immunodepresse perché affette da altre patologie o sottoposte a chemioterapia, la protezione migliore è sempre rappresentata dal vaccino, che mi auguro venga aggiornato. Chi dice il contrario, come una parte della politica, è soltanto perché va a caccia di voti dei no vax sulla pelle dei cittadini. Quegli stessi politici che poi si sorprendono quando si riempiono gli ospedali. La gente che ne ha bisogno deve capire che se si vaccina non fa un favore ai medici, ma a se stessa".

Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino e professore universitario, durante Liguria Live in onda su Telenord.

Ecco l'intero intervento di Matteo Bassetti.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.