Basket, serie B: Seagulls Genova, buon esordio con vittoria sul Campus Varese

Buon esordio dei Seagulls Genova, nel campionato nazionale di Serie B: nel Palasport della Fiumara, i "gabbiani" del coach Bianchi e del capitano Pintus hanno avuto la meglio sul Campus Varese col punteggio di 88-81.

L’inizio non è dei migliori, Campus Varese prende il sopravvento con la realizzazione di diversi tiri da 3. Nonostante i minuti di sospensione e i cambi effettuati, l’inerzia non sembra cambiare e si arriva al massimo vantaggio ospite sul punteggio di 46 a 26. Ma qualcosa cambia, una serie di triple di Migone, Ferri, Pintus e Daunys riducono l’ampio margine e al riposo il punteggio recita 51 a 47 per gli ospiti. Terzo quarto più equilibrato con i Seagulls che cercano di mettere la testa avanti ma puntualmente incorrono in qualche leggerezza che non permette loro di prendere il comando della gara (66-64 per gli ospiti). Il quarto finale vede invece una maggior concentrazione in difesa dei Seagulls, che prendono efficacemente il comando della gara chiudendola con una tripla di Daunys a 2:13 dalla fine con il +11. Punteggio finale 88 a 81.

“Ci tenevamo molto ad iniziare la stagione con una vittoria davanti ai nostri tifosi e siamo contenti del risultato - commenta il coach Massimo Bianchi - Questa grande voglia di vincere ci ha fatto approcciare la partita troppo tesi e nervosi, abbiamo sbagliato 3 facili appoggi da sotto, mentre Varese ha iniziato mettendo in campo le sue migliori qualità: contropiede, tiri da 3 punti in transizione e 1c1. Dopo aver subito un break importante, siamo stati bravi a reagire di squadra migliorando l’intensità difensiva, mentre in attacco abbiamo iniziato a seguire il piano partita. É stata una vittoria di team dove ogni giocatore ha portato un contributo importante, dobbiamo migliorare in tante cose e questo risultato, anche per come è arrivato, ci dice che stiamo lavorando nella giusta direzione e ci spinge a continuare ad allenarci con grande positività ed energia. Un grazie ai tifosi che ci hanno dato una spinta importante durante il match"

Sulla stessa onda il capitano Fabrizio Pintus: “Siamo contenti del risultato perché la partita non si era messa sui binari che volevamo: i primi due quarti a causa della nostra poca intensità in difesa non dimostravamo neanche la voglia di giocare insieme. Discorso diverso per i due quarti finali soprattutto grazie a un aumento dell’intensità difensiva: Campus Varese ha fatto molto meno canestro, e si sono scoraggiati. Contestualmente noi abbiamo ritrovato la voglia di giocare insieme e divertirci. Anche i nostri volti dai primi due quarti rispetto agli ultimi due sono cambiati".