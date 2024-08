Balneari, le Regioni al Governo: "Incontriamoci per le concessioni"

Si è svolto oggi un incontro, promosso dal presidente della conferenza delle regioni e delle provincie autonome Massimiliano Fedriga e richiesto da Cna balneari e Confartigianato imprese demaniali, per affrontare il tema delle concessioni demaniali marittime. All'incontro ha partecipato in qualità di coordinatore nazionale del tavolo interregionale degli assessori al Demanio marittimo l'assessore ligure Marco Scajola. "Come regioni abbiamo sempre mantenuto vivo un confronto con le associazioni di categoria, poiché esse rappresentano migliaia di persone e di lavoratori di un tessuto socioeconomico vitale per il nostro Paese - ha detto Scajola -. Riteniamo che debba essere più forte il coinvolgimento degli enti territoriali, Regioni ma anche Comuni, nell'affrontare al meglio la situazione che si sta prospettando. Nel confronto è emerso quanto sia necessaria l'adozione di un provvedimento nazionale per dare maggiore chiarezza, sostegno ai Comuni e tutela alle imprese italiane che non possono rischiare di essere cancellate oppure messe in difficoltà dalla concorrenza di gruppi di multinazionali straniere. Con il presidente Massimiliano Fedriga, che ringrazio per avere espresso parole di apprezzamento verso il lavoro del sottoscritto e della Commissione che ho l'onore di coordinare, già nella giornata di oggi, chiederemo un incontro al governo, verso il quale confermiamo la nostra collaborazione, per poter affrontare insieme e in modo costruttivo e risolutivo il delicatissimo tema delle concessioni demaniali marittime"