Ballottaggio Sestri Levante, il candidato sindaco Massucco annuncia nomi eventuali assessori

In vista del ballottaggio di domenica 28 maggio, il candidato a sindaco di Sestri Levante Marcello Massucco, di area centrosinistra, annuncia i nomi degli eventuali assessori, che si insedierebbero in caso di successo sul candidato civico Francesco Solinas. "Il rinnovamento si realizza con le persone, e con il metodo con cui si decidono le scelte fondamentali. Voglio applicare un metodo trasparente con i cittadini, sicuramente innovativo. Ho deciso di presentare alcune anticipazioni sulla futura squadra che auspico sarà al lavoro già dalla prossima settimana. Nella mia Giunta saranno presenti persone nuove e radicate che hanno ottenuto un ampio consenso elettorale: Roberto Montanari e Gabriele Ovindo ricopriranno importanti ruoli nell'Amministrazione di Sestri Levante. Hanno le giuste caratteristiche - competenza, ascolto, presenza - per seguire la cura della comunità, del territorio, delle persone".

"Ho chiesto quindi a Lucia Pinasco di continuare ad occuparsi di Sestri Levante e di fare parte della nostra squadra: il suo contributo all'Amministrazione sarà utilissimo per la città - ha aggiunto -. Anticipo la delega a Mauro Battilana per seguire Agricoltura e Sentieristica, con un budget annuale destinato a questo tema strategico per il futuro della città. Cosi come penso ad Angelo Pittaluga, avvocato esperto in diritti umani e sui temi dell'inclusione sociale, a cui delegherò - conclude - le politiche di Partecipazione della città per coinvolgere ogni cittadino nelle scelte amministrative che ci attendono".