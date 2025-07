Balletti di Nervi, sciopero del 4 luglio mette a rischio la prima. Fistel-Cisl: "Ancora in attesa di risposte sul futuro dei lavoratori"

In forte dubbio la prima dello spettacolo dell'Opera National de Paris ai parchi di Nervi, in occasione del Nervi International Ballet Festival, in programma il 4 e 5 luglio.

Spettacolo d'esordio a rischio dopo lo sciopero proclamato dal sindacato Fistel-Cisl Liguria, che scrive in una nota: "Siamo ancora in attesa da parte del Comune di Genova e del Sovrintendente di precise risposte rispetto a quello che avevamo chiesto. Non abbiamo chiesto l’impossibile ma semplicemente una strategia con tempi certi: un osservatorio permanente, una dotazione organica, la stabilizzazione lavoratori precari, accademie di formazione e un ricambio generazionale. Per questa ragione - prosegue la nota - abbiamo proclamato sciopero il 4 luglio in occasione dello spettacolo dell’Opéra National de Paris. Crediamo che la valorizzazione del personale sia centrale rispetto al futuro del Teatro Carlo Felice invece i lavoratori stanno diventando ‘comparse’ a tempo determinato in un progetto ben avviato: chiediamo che abbia il giusto supporto per proseguire il suo cammino”.

Intanto oggi pomeriggio a Palazzo Tursi la sindaca di Genova Silvia Salis ha indetto una conferenza stampa incentrata proprio sui Balletti di Nervi. Parteciperanno anche il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

