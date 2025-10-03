"Ballando con le stelle", il genovese Matteo Addino stupisce al debutto con un vestito di cuori dedicato a Barbara D'Urso

Il nuovo tribuno del popolo di Ballando con le stelle su Rai1 incanta il pubblico e lancia un messaggio di stile, televisione e cuore

Un’entrata in scena carica di emozione e simbolismo: così Matteo Addino, nuovo tribuno del popolo a Ballando con le Stelle, ha fatto il suo debutto nella prima puntata dell’edizione 2025 del celebre show di Rai1.

Scelto da Milly Carlucci per portare una voce fresca, giovane e inclusiva all’interno del programma, Addino ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, non solo per la sua energia e il suo carisma, ma per un look che ha fatto parlare:

un abito scenografico completamente decorato di cuori rossi, indossato come omaggio a Barbara d’Urso, in gara quest’anno accanto al maestro Pasquale La Rocca.

“Nella prima puntata, ve lo svelo già, non posso che fare un omaggio a Barbara d’Urso, quindi vi dico che sarò pieno di cuori dalla testa ai piedi…”, ha dichiarato Addino in un’intervista a Gay.it, anticipando la scelta stilistica che ha poi conquistato il pubblico in diretta.

Un gesto carico di significato: l’abito, pensato come vero e proprio manifesto artistico e simbolico, ha rappresentato non solo un tributo a una delle icone della televisione italiana, ma anche un messaggio personale e professionale. Addino, fondatore della Naima Academy e promotore di progetti educativi e sociali, ha portato sul palco la sua visione di arte che unisce, comunica e accoglie.

Barbara D’Urso ha accolto l’omaggio con grande ironia e complicità, tra sorrisi e applausi, in una serata che ha visto il pubblico premiare con affetto entrambe le figure.

“Il cuore come linguaggio universale e la danza come mezzo per arrivare a tutti. Questo sarà il mio modo di fare il tribuno del popolo”, ha poi aggiunto Addino nel backstage.

Al fianco di Rossella Erra e Sara Di Vaira, Matteo Addino si prepara a vivere una stagione da protagonista, promettendo di portare la voce della gente “con il cuore sempre in primo piano”.

Domani sera, sabato 4 ottobre alle 20:35, andrà in onda su Rai 1 una nuova, attesissima puntata di Ballando con le Stelle, ventesima edizione dello storico show del sabato sera.

Siamo ormai entrati nel vivo della competizione, e anche questa settimana ci aspettiamo una sorpresa speciale: l'atmosfera è carica di attesa e curiosità per quello che accadrà in pista. I 12 concorrenti Vip continuano il loro percorso di crescita nel ballo, affiancati dai maestri professionisti, ma non è solo la tecnica a tenere banco: anche lo stile e la presenza scenica sono elementi fondamentali per conquistare il pubblico e la giuria.

L’unica certezza è che lo spettacolo non mancherà: tra coreografie mozzafiato, emozioni e colpi di scena, anche questa puntata promette scintille.

Appuntamento quindi a sabato 4 ottobre alle 20.35 su Rai 1: non resta che mettersi comodi e lasciarsi trasportare dal ritmo di Ballando con le Stelle.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.