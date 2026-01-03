Balconi in festa: qual è il più bello di Genova? L’antropologo Paolo Giardelli ne parla a Telenord

Con l’arrivo del periodo festivo, i balconi di Genova si trasformano in vere e proprie opere d’arte luminose, ciascuno con la propria decorazione e stile. A Telenord interviene l’antropologo Paolo Giardelli, che analizza questo fenomeno sotto il profilo culturale e sociale: "I balconi decorati non sono solo un gesto estetico, ma un modo per creare legami tra vicini e rendere visibile la comunità". Tra creatività, tradizione e spirito di condivisione, scopriamo insieme quali sono i balconi che meglio raccontano lo spirito genovese durante le feste.

