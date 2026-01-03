Balconi in festa: qual è il più bello di Genova? L’antropologo Paolo Giardelli ne parla a Telenord
di Anna Li Vigni
I balconi decorati non sono solo un gesto estetico, ma un modo per creare legami tra vicini e rendere visibile la comunità
Con l’arrivo del periodo festivo, i balconi di Genova si trasformano in vere e proprie opere d’arte luminose, ciascuno con la propria decorazione e stile. A Telenord interviene l’antropologo Paolo Giardelli, che analizza questo fenomeno sotto il profilo culturale e sociale: "I balconi decorati non sono solo un gesto estetico, ma un modo per creare legami tra vicini e rendere visibile la comunità". Tra creatività, tradizione e spirito di condivisione, scopriamo insieme quali sono i balconi che meglio raccontano lo spirito genovese durante le feste.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria
02/01/2026
di Stefano Rissetto
Sanremo: Capodanno al Casinò, tre feste tra gala, musica e spettacolo dal vivo
29/12/2025
di Redazione