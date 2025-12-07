AVS lancia “Prendersi Cura”: proposta per rilanciare la sanità pubblica ligure

Dagli spazi di Music for Peace, Alleanza Verdi Sinistra ha presentato “Prendersi Cura”, iniziativa con cui le opposizioni attaccano la riforma sanitaria della giunta Bucci e propongono un modello alternativo basato su prevenzione, territori e rafforzamento del sistema pubblico.





Durante l’incontro, amministratori, consiglieri regionali e rappresentanti di AVS, Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno denunciato un iter giudicato frettoloso e verticistico, privo del coinvolgimento di operatori, comunità locali e sindacati. Secondo AVS, la nuova legge accentra poteri e risorse, rischiando di indebolire i servizi territoriali, aumentare le disuguaglianze e favorire il privato a scapito della sanità pubblica.





I consiglieri regionali Selena Candia e Jan Casella hanno annunciato “opposizione totale”, chiedendo una riforma che parta dai bisogni reali delle persone, dalla medicina di prossimità e da investimenti stabili. Critiche condivise dal responsabile Sanità di Sinistra Italiana, Roberto Centi, che parla di “metodo scorretto e merito ingiusto”, e dalla segretaria regionale Carla Nattero, che chiede misure concrete per riportare la sanità al servizio dei cittadini, soprattutto nelle aree più fragili.





Europa Verde ha sottolineato come la sanità pubblica ligure sia “in affanno” dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra, con un sistema sempre più sbilanciato verso le prestazioni private.





AVS ha ribadito la volontà di costruire una riforma partecipata, fondata su dati, trasparenza e co-progettazione: “Prendersi cura – hanno spiegato – significa restituire centralità, risorse e dignità alla sanità pubblica della Liguria”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.