Avegno, inaugurata la prima area verde attrezzata

di Anna Li Vigni

In frazione Marana, accanto al lago di una vecchia cava d'ardesia, uno spazio con forno a legna, barbecue, panche e tavoli

Si tratta della prima area verde che il comune di Avegno ha realizzato sul territorio, essendo una delle poche aree pianeggianti. Si trova vicino al lago naturale della Marana che è nato da una vecchia cava ardesiaca. La zona è stata messa in sicurezza.

"Barbecue e forno a legna: sarà necessaria la prenotazione on line. Tutto parte dall'idea dell'Associazione Giovani di Avegno. Un'occasione e un luogo di relax facilmente raggiungibile con una breve passeggiata e adatta anche a chi ha intenzione di fare un pic-nic in sicurezza con gli amici a 4 zampe: per loro un ampio recinto dove potranno essere lasciati in libertà", spiega Fabio Canevello, sindaco di Avegno.

Un'area di sosta che si integra in un percorso escursionistico dedicato a visitatori e turisti.

Alla festa di inaugurazione, oltre a cittadini e amici di Avegno, sono intervenuti anche il vice sindaco di Avegno Hugo Santoro e l'europarlamentare onorevole Marco Campomenosi