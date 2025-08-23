Gomma

Autotrasporto, Rojc (PD): "Esplosi i danni da blocco Schengen tra Slovenia e Italia"

di R.T.

Congestione e ritardi denunciati dagli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia dopo la chiusura dell’autostrada slovena H4

“Stanno venendo alla luce in modo esplosivo i danni della sospensione di Schengen voluta dal governo italiano. Il ministro Piantedosi ascolti gli appelli e intervenga per alleggerire gli imbottigliamenti al confine. I rallentamenti del traffico pesante generati dai controlli sull’ex valico di Fernetti si sommano ai disagi per la chiusura dell’autostrada slovena H4. Era tutto preannunciato da mesi ma evidentemente sono stati sottovalutati gli effetti e non sono state prese misure per far fronte a un flusso stimato di oltre quattromila mezzi pesanti al giorno”.

Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito alla situazione di congestione e ritardi denunciati dagli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia dopo la chiusura dell’autostrada slovena H4″. “Le infrastrutture di trasporto verso est su ferro e gomma – puntualizza Rojc – continuano a essere deficitarie né ci sono previsioni di miglioramento, posto che la terza corsia della A4 si ferma a Palmanova. E certo non basta mezzo milione messo dalla Regione Fvg per ammortizzare i problemi mentre – conclude – serviva programmazione anche da parte del commissario delegato per l’emergenza della A4”.

