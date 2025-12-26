Autotrasporto, CNA Fita chiede revisione dei divieti di circolazione per il 2026

Un ripensamento profondo dei divieti di circolazione previsti per il 2026, per conciliare sicurezza stradale, dignità del lavoro e tenuta economica del sistema produttivo. È la richiesta avanzata da CNA Fita al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con l’obiettivo di superare un calendario ritenuto frammentato e poco efficace.

Sicurezza stradale - Per l’associazione, la tutela della sicurezza resta prioritaria, ma deve essere accompagnata da misure che non producano effetti controproducenti. Le attuali restrizioni, spiegano i rappresentanti del settore, rischiano di concentrare il traffico prima e dopo gli stop, aumentando le criticità invece di ridurle.

Programmazione - CNA Fita chiede una pianificazione certa e di lungo periodo, con orari di divieto più omogenei e compatibili con l’attività ordinaria delle imprese. L’attuale calendario, caratterizzato da numerosi stop brevi e spezzettati, viene giudicato poco funzionale alla fluidità della circolazione.

Divieti brevi - Nel mirino in particolare le limitazioni del venerdì pomeriggio e di alcune giornate di martedì, considerate inefficaci. Diversa la valutazione sui divieti di durata limitata in alcuni sabati, ritenuti utili per garantire il rispetto delle pause obbligatorie e consentire il rientro a casa dei conducenti la domenica.

Tecnologia - Tra le proposte anche l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti e il ricorso all’Intelligenza artificiale, per superare una gestione rigida e predeterminata a favore di un modello dinamico e flessibile, calibrato sulle reali condizioni del traffico.

Istituzioni - “In un’ottica di sicurezza collettiva e sviluppo del Paese – sottolinea il presidente di CNA Fita Liguria, Stefano Crovara – sollecitiamo le istituzioni a considerare prioritari investimenti in infrastrutture, manutenzione programmata, gestione del traffico moderna ed efficiente. La sicurezza stradale è un obiettivo condiviso che richiede un impegno strategico complessivo”.

