Autotrasporto, CNA Fita chiede revisione dei divieti di circolazione per il 2026
di s.g.
Un ripensamento profondo dei divieti di circolazione previsti per il 2026, per conciliare sicurezza stradale, dignità del lavoro e tenuta economica del sistema produttivo. È la richiesta avanzata da CNA Fita al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con l’obiettivo di superare un calendario ritenuto frammentato e poco efficace.
Sicurezza stradale - Per l’associazione, la tutela della sicurezza resta prioritaria, ma deve essere accompagnata da misure che non producano effetti controproducenti. Le attuali restrizioni, spiegano i rappresentanti del settore, rischiano di concentrare il traffico prima e dopo gli stop, aumentando le criticità invece di ridurle.
Programmazione - CNA Fita chiede una pianificazione certa e di lungo periodo, con orari di divieto più omogenei e compatibili con l’attività ordinaria delle imprese. L’attuale calendario, caratterizzato da numerosi stop brevi e spezzettati, viene giudicato poco funzionale alla fluidità della circolazione.
Divieti brevi - Nel mirino in particolare le limitazioni del venerdì pomeriggio e di alcune giornate di martedì, considerate inefficaci. Diversa la valutazione sui divieti di durata limitata in alcuni sabati, ritenuti utili per garantire il rispetto delle pause obbligatorie e consentire il rientro a casa dei conducenti la domenica.
Tecnologia - Tra le proposte anche l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti e il ricorso all’Intelligenza artificiale, per superare una gestione rigida e predeterminata a favore di un modello dinamico e flessibile, calibrato sulle reali condizioni del traffico.
Istituzioni - “In un’ottica di sicurezza collettiva e sviluppo del Paese – sottolinea il presidente di CNA Fita Liguria, Stefano Crovara – sollecitiamo le istituzioni a considerare prioritari investimenti in infrastrutture, manutenzione programmata, gestione del traffico moderna ed efficiente. La sicurezza stradale è un obiettivo condiviso che richiede un impegno strategico complessivo”.
