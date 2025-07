Autotrasporto, allarme Fiap: "Sistema valichi alpini Nord Ovest è in emergenza"

Ancora una volta il sistema dei valichi alpini del Nord Ovest si trova in una condizione di emergenza. Smottamenti, cantieri infiniti, divieti unilaterali imposti da paesi confinanti e l’assenza di una visione infrastrutturale integrata stanno paralizzando una delle principali dorsali dell’import-export italiano. FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali – lancia un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché si affronti con urgenza e determinazione una crisi che mina alle fondamenta la competitività delle imprese italiane e la tenuta logistica del Paese.

“Il tempo delle analisi è scaduto. Oggi non siamo più di fronte a semplici criticità locali, ma a un blocco sistemico della permeabilità alpina, che penalizza quotidianamente il nostro sistema produttivo e logistico – dichiara Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP. Mentre i valichi austriaci continuano a imporre limitazioni che comprimono il principio della libera circolazione delle merci, sul fronte italo-francese la situazione è diventata insostenibile: smottamenti, contingentamenti, divieti e mancanza di coordinamento tra le autorità rendono ogni tentativo di pianificazione un salto nel buio per le nostre imprese”.

Un grido d’allarme chiaro e circostanziato è stato lanciato anche da ASTRA CUNEO, associazione aderente a FIAP, attraverso le parole del suo Segretario Generale Gabriele Bracco, che è anche Coordinatore FIAP per l’Area Nord Ovest: “Le imprese del territorio non possono continuare a pagare il prezzo di un sistema infrastrutturale che non regge più. Senza un coordinamento interistituzionale efficace e senza misure straordinarie che consentano flessibilità in caso di emergenza, il rischio è quello del blocco operativo dell’intera filiera logistica”.

FIAP ribadisce che senza una visione strategica condivisa tra Italia e Francia e senza un ruolo attivo del Governo centrale italiano, il rischio è di lasciare interi comparti produttivi senza vie di accesso efficienti ai mercati internazionali.

“Chiediamo l’immediata istituzione di un tavolo interministeriale e transfrontaliero permanente che affronti in modo sistemico la questione dei valichi alpini, con il coinvolgimento delle autorità francesi e con un mandato chiaro: garantire, sempre e in ogni condizione, la continuità operativa per il trasporto merci – prosegue Peron. L’Italia ha bisogno di un’infrastruttura alpina moderna, sicura e programmabile, non più soggetta all’improvvisazione e alla frammentazione gestionale”.

