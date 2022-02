Autostrade, tamponamento auto-moto fra Albisola e Varazze: 8 chilometri di coda in A10

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. Code anche fra Arenzano e Varazze: 7 chilometri

Pomeriggio difficile lungo l'autostrada A10. Un tamponamento fra un'auto e una moto, avvenuto intorno alle 18, ha mandato in tilt il traffico, causando circa 8 chilometri di coda fra i caselli di Albisola e Varazze. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di uno scambio di carreggiata e il centauro è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Nel frattempo, come detto, il traffico è impazzito, con 8 chilometri di coda fra Savona e Celle e 7 chilometri fra Arenzano e Varazze.