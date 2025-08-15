Autostrade: riaperta la A26 dopo l'incendio di mezzi pesanti, traffico regolare tra A10 e Masone

E? stato riaperto intorno alle ore 6:30 di questa mattina il tratto dell’autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce compreso tra l’allacciamento con l’A10 Genova–Savona e Masone, in direzione Gravellona. La chiusura, scattata alle 23:00 di ieri sera, si era resa necessaria per consentire le operazioni di bonifica e il ripristino del manto stradale, a seguito di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri.

L’episodio si era verificato all’altezza del km 3, dove due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato un incendio. Le fiamme hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, oltre al supporto dei soccorsi sanitari e meccanici, della Polizia Stradale e del personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Durante l’intera giornata, il personale di Autostrade si è attivato anche per distribuire acqua agli automobilisti bloccati in coda, in attesa del ripristino della viabilità.

Attualmente il traffico scorre regolarmente su due corsie e non si segnalano disagi alla circolazione nel tratto interessato.

