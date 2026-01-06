Autostrade, nuovi fondi MIT e Aspi per gli sconti agli utenti anche nel 2026

Prosegue anche nel 2026 l’iniziativa di sconti tariffari destinata agli utenti delle autostrade gestite da Autostrade per l’Italia. Su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in accordo con la concessionaria, saranno stanziate nuove risorse per compensare i disagi causati dai cantieri di manutenzione e ammodernamento della rete.

Iniziativa – Avviato nel 2021, il meccanismo di ristoro era inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2025. Le risorse ancora disponibili permettono però di destinare circa 6 milioni di euro alla prosecuzione della misura anche per il prossimo anno, come previsto dall’articolo 3, comma 2, dell’accordo tra MIT e Aspi.

Risorse – I fondi aggiuntivi consentiranno di continuare a riconoscere sconti agli utenti penalizzati dai lavori in corso sulle tratte interessate, mantenendo un impianto già collaudato negli anni precedenti e utilizzato in particolare dai pendolari.

Autotrasportatori – All’interno dello stesso accordo sono previste ulteriori somme, pari a circa 12 milioni di euro, destinate a compensare i disagi subiti dagli autotrasportatori liguri. L’intervento si inserisce nel quadro delle misure dedicate alle aree maggiormente interessate dai cantieri.

Liguria – Con questo stanziamento, le risorse complessivamente destinate alla sola regione Liguria raggiungono la cifra fissata di 180 milioni di euro, confermando l’attenzione istituzionale verso un territorio strategico ma fortemente impattato dagli interventi infrastrutturali.

