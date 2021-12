Autostrade Liguria, Sapio: "Stop ai cantieri dal 3 al 12 dicembre e dal 20 dicembre al 9 gennaio"

di Alessandro Bacci

Il direttore: "Sull'autostrada si continuerà a lavorare di notte e in realtà ci saranno piccole cantierizzazioni che non avranno grandi impatti"

Sospensione delle lavorazioni più impattanti e consistente riduzione del numero dei cantieri ad oggi presenti sulle tratte autostradali di competenza di Aspi nei periodi dal 3 al 12 dicembre, comprendente la festività dell’Immacolata, e dal 20 dicembre fino al 9 gennaio 2022. È la decisione presa da Aspi in accordo con le istituzioni per migliorare la situazione del traffico nel periodo delle festività: “Aspi sul territorio della Liguria è impegnata nel piano di ammodernamento per restituire vita utile a una rete che ha circa 70 anni di attività - spiega il direttore del I° Tronco di Autostrade per l'Italia, Francesco Sapio - È un piano imponente e stiamo cercando di condividere i vincoli con il territorio. Grazie all'interlocuzione con le istituzioni abbiamo messo in atto una metodologia di lavoro che cerchi di minimizzare anche l'impatto sulla mobilità autostradale. Siamo ormai usciti dall'emergenza pandemica, il traffico è tornato ai livelli pre covid del 2019 e a partire dall'estate ha rappresentato una nuova sfida. Siamo riusciti a fare un piano che traguardasse i prossimi mesi per lasciare libere le festività natalizie. Attualmente è previsto un piano che prevede circa 15 riduzioni su strada e 15 deviazioni sugli assi principali e queste cantierizzazioni andranno avanti per circa 15 giorni.“

Quando avverrà lo stop dei cantieri? “Lo stop dei cantieri sarà dal 3 al 12 dicembre e dal 20 dicembre al 9 gennaio. Sull'autostrada si continuerà a lavorare di notte e in realtà ci saranno piccole cantierizzazioni che non avranno grandi impatti. Forse quella più impattante nel ponte dell'Immacolata sarà la riduzione che sarà messa per qualche giorno sul viadottoTorbella per le barriere fonoassorbenti. Il secondo punto un po' più critico della rete sarà la tratta dell'A10 tra Genova Aeroporto e Pra' dove per tre weekend andremo a realizzare lo stesso dispositivo di scambio che ha fatto tanta notizia questa estate. I nostri algoritmi ci dicono che non ci saranno code molto problematiche. Praticamente inziierà alle 22 di venerdì e finirà alle 6 di lunedì. “Nella pausa cantieri che faremo tra il 3 e 12 dicembre sarà presente una cantierizzazione impattante tra il bivio tra la A26 e Masone. Poi sarà presente una cantierizzazione di scambio per due giorni tra Lavagna e Sestri levante, ma non generano code. Code come quelle di questa estate si verificano solo per interventi previsti o incidenti.”

Che cosa ci aspetta da gennaio? “I lavori più impattanti sono quelli sulle gallerie. Abbiamo lavorato tantissimo sulla A26 e abbiamo lasciato più libera l'A7. Molto probabilmente vedremo che i cantieri si sposteranno lasciando più libera l'A26. Sulle riviere cercheremo di non fare troppo sovrapposizioni. I lavori sui viadotti hanno minore impatto e per quanto riguarda le barriere antirumore non sono previsti nuovi lavori fino a giugno e luglio.”