Autostrade Liguria, mattinata di code: 3 chilometri fra Celle e Varazze in A10

di Marco Innocenti

Code anche in A7 fra Bolzaneto e Busalla e in A12 fra Rapallo e Chiavari

Altra mattinata difficile per il traffico autostradale sulla rete ligure. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, su tutte le autostrade della regione si sono registrate code e rallentamenti dovuti in massima parte ai cantieri. La situazione peggiore in A10, fra i caselli di Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Qui si è registrata una coda di circa 3 chilometri anche a causa del fatto che l'entrata di Varazze, sia in direzione Genova che in direzione Ventimiglia, è chiusa per lavori e quindi tutti i mezzi sono stati dirottati su Celle. Sempre in A10, sono invece 2 i chilometri di coda fra Celle e Savona in direzione di Ventimiglia.

Due chilometri di coda anche in A7, fra i caselli di Bolzaneto e Busalla per lavori, in direzione di Milano, così come per lavori si viaggia in coda anche fra Rapallo e Chiavari, in A12 direzione Livorno e in A26, fra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova.