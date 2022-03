Autostrade, lavori e code: 7 km tra Bolzaneto e Busalla

di Edoardo Cozza

Domenica complicata sulla rete ligure: in A7 la situazione peggiore, ma i rallentamenti sono anche in A26 verso Gravellona Toce A10 in entrambe le direzioni

Traffico, code e rallentamenti: i lavori in corso sulla rete autostradale ligure stanno rendendo complessa la situazione dell'intero nodo. Al momento la criticità maggiore è quella che si registra in A7 in direzione Milano, dove a causa dei cantieri si segnalano 7 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla.

Anche sulle altre tratte autostradali lunghe code dovute ai lavori in corso: sulla A26 sono 5 i chilometri di auto in coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone; sulla A10 il traffico è in ambedue le direzioni: sia verso Ventimiglia che verso il capoluogo di Regione.

Dal 13 aprile gran parte dei cantieri sarà rimossa per le festività pasquali e i successivi ponti, ma fino ad allora la situazione - come anticipato da Aspi - sarà particolarmente complessa.

