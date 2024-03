Autostrade, il ministro Salvini: "Entro 2024 limiteremo l'aumento dei pedaggi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sto lavorando personalmente con i tecnici del Mit a un'intera revisione del sistema delle concessioni autostradali in tutta Italia entro il 2024, l'obiettivo è garantire le manutenzioni necessarie senza gravare sulle tasche dei cittadini con un aumento dei pedaggi". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine del via ai lavori del tunnel subportuale di Genova, opera di compensazione del crollo del Ponte Morandi che Autostrade per l'Italia realizzerà finanziandola anche attraverso un aumento delle tariffe autostradali in tutta Italia. "Le concessionarie autostradali legittimamente hanno utili miliardari, ridiscuteremo al tavolo i loro utili miliardari e come reinvestirli a vantaggio dei cittadini, un po' come gli utili miliardari delle banche per le quali qualcuno a sinistra si era stracciato le vesti. - commenta Salvini - Se una parte degli utili miliardari dei concessionari autostradali fossero reinvestiti in attività utili ai cittadini, penso che non sarebbe uno scandalo. Stiamo lavorando sul tema del rinnovo delle concessioni autostradali e su una limitazione dell'aumento dei pedaggi".

E sui tempi risponde: "Entro il 2024"





"Genova, dalla tragedia immane ed evitabile del crollo del ponte Morandi per cui ovviamente la giustizia dei tribunali dovrà essere sancita sulla pietra in memoria dei 43 caduti, è diventata un modello di ripartenza, orgoglio, dignità, dopo una ferita c'è stata una ripartenza" - aggiunge il ministro.





"Sarà un bel 'Rinascimento' quello genovese nei prossimi anni, grazie ai genovesi e alle istituzioni locali. Permettetemi di dirlo, un sindaco come Bucci se uno se lo trova dovrebbe tenerselo ben stretto - dice Salvini -. Lui ha detto che probabilmente nel 2029 non ci sarà a inaugurare il tunnel, secondo me è una limitazione della libera scelta dei cittadini che quando trovano un buon sindaco dopo due mandati lo devono rottamare per legge".





Secondo Salvini Genova con i lavori in corso per il tunnel, il terzo valico e il nodo ferroviario è "un esempio di decarbonizzazione". "Genova è il modello del green deal intelligente , qualcuno in altre città promuove il green deal suicida e masochista con il sole e l'elettrico, che non è green, anzi è black, perché lo pseudo green di oggi passa dal carbone", aggiunge.