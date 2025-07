Autostrade, Ghio (Pd): "Da governo no a riduzione pedaggi su tratte cantieri"

Nessuna riduzione dei pedaggi per gli automobilisti costretti a viaggiare tra cantieri, deviazioni e disagi. È quanto denuncia la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera, Valentina Ghio, dopo che in Commissione Trasporti è stato bocciato un emendamento del Partito Democratico al decreto infrastrutture, a sua prima firma.

La proposta chiedeva di prevedere sconti sui pedaggi autostradali nelle tratte soggette a lunghi lavori di messa in sicurezza, specialmente laddove questi causano disservizi significativi, come code chilometriche, cambi di carreggiata e chiusure notturne. Un tema particolarmente sentito in Liguria, dove la presenza di cantieri è quasi costante lungo tutta la rete autostradale.

“Ai liguri – spiega Ghio – non solo non viene riconosciuto alcun risarcimento per i disagi che subiscono ogni giorno, ma dovranno anche tornare a pagare di più, visto che proprio oggi è stato annunciato un incremento dei pedaggi Aspi. È come se l’aumento fosse uscito dalla porta e rientrato dalla finestra”.

L’emendamento PD arriva dopo il ritiro, nei giorni scorsi, di una proposta della Lega che prevedeva invece l’aumento generalizzato dei pedaggi, contestata duramente dalle opposizioni.

Ghio non nasconde la sua amarezza per quella che definisce una “scelta inaccettabile” e “irresponsabile nei confronti dei cittadini”. “Continueremo a contrastare questo atteggiamento del Governo – conclude –, che ignora i problemi concreti degli utenti autostradali e si rifiuta di intervenire per alleggerire un costo ingiusto e penalizzante”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.