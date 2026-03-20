Autostrade genovesi nel caos: code quotidiane e disagi senza fine per i cittadini
di Redazione
Ogni giorno la stessa storia: traffico in tilt, automobilisti esasperati e tempi di percorrenza sempre più imprevedibili. Le autostrade genovesi continuano a essere un punto critico per la mobilità, con disagi che ormai fanno parte della quotidianità di chi si sposta per lavoro o necessità.
Questa mattina, in particolare, si registrano lunghe code all’ingresso di Genova Ovest, uno degli snodi più trafficati della rete. Fin dalle prime ore del giorno, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con rallentamenti significativi e lunghe attese, con inevitabili ripercussioni sugli orari di lavoro e sugli impegni personali.
Una situazione che si ripete con preoccupante regolarità. Già ieri mattina, infatti, si erano formate code all’altezza di Pegli, dove il traffico è rimasto bloccato per diversi tratti, causando ulteriori disagi a pendolari e trasportatori.
Il problema non è solo legato al volume elevato di veicoli, ma anche a una rete infrastrutturale spesso messa a dura prova da cantieri, restringimenti di carreggiata e manutenzioni che, seppur necessarie, finiscono per aggravare una situazione già complessa.
A pagare il prezzo più alto sono i cittadini: lavoratori costretti a partire sempre prima per evitare ritardi, aziende che subiscono rallentamenti nelle consegne e un generale aumento dello stress per chi ogni giorno affronta queste tratte.
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Tags:Traffico autostrada coda
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