Autostrade, code per cantieri e incidenti: 4 km fra Ovada e Masone in A26

di Marco Innocenti

Uno scontro, per fortuna senza feriti, fra un'auto e un tir causa 2 km di coda fra Nervi e Genova Est, 3 km fra Bolzaneto e l'allacciamento con la A10

Code e rallentamenti su tutto il nodo autostradale ligure per cantieri e incidenti, per fortuna senza feriti. Sulla A26, a causa di cantieri, coda dalle prime ore della mattinata tra Ovada e Masone verso Genova: alle 8,30 verso Genova Voltri c'erano 4 km di coda. Code e rallentamenti anche fra Genova Est all'allacciamento con la A7. Anche qui sono presenti dei cantieri, così come fra Bolzaneto e Busalla, dove si registrano 4 chilometri di coda sempre dovuta ai lavori.

Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova per traffico intenso. In direzione opposta coda di 3 km tra Bolzaneto e l'allacciamento A7/A10. Coda invece di 2 km tra Nervi e Genova est in A12 per veicolo in avaria e per un incidente senza feriti tra un tir e un'auto sul viadotto Bisagno. Due chilometri di coda, sempre in A12, anche tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano e 2 km di coda per cantieri tra Recco e Rapallo.

Aggiornamento: Si complica ulteriormente la situazione in A26: poco fa si è verificato un incidente che ha visto coinvolti 4 tir e diverse automobili, forse causato dalla nebbia che insiste su quel tratto fin dalle prime ore della mattinata. Nello scontro, sono purtroppo morte due persone e altre sono rimaste ferite. A causa dell'incidente, Autostrade ha dovuto chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21, Torino-Piacenza-Brescia. Sul posto, sono già al lavoro i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente, quindi, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Genova. I mezzi diretti a Genova devono quindi uscire obbligatoriamente a Casale Monferrato Sud e percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada ad Alessandria Sud.