Autostrada A10, ogni giorno tra Savona e Varazze una coda infinita

di Redazione

Un cantiere da settimane blocca il flusso del traffico. La beffa del maxi cartello che indica ritardi di 10 minuti quando sono almeno di 30

Ogni giorno il copione è sempre lo stesso. Sull'autostrada A10 tra Savona e Varazze in direzione Genova il traffico è letteralmente bloccato per un cantiere. E come se non bastasse il disagio anche la beffa perchè sui maxi cartelli il ritardo stimato è di circa 10 minuti quello reale non meno di 30’.

Questa mattina code anche sulla A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Ricordiamo che è ancora chiuso il casello di Arenzano in entrata verso ponente e nel weekend, a causa dei lavori alla galleria Madonna delle Grazie, sarà chiuso il traffico tra A10 e A26. Da Genova chi sarà diretto verso Savona, verrà deviato sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione di Alessandria.