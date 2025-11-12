Autorità portuali, Saivini firma nomine di otto presidenti

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi. Le nomine riguardano: - Francesco Benevolo, presidente AdSP Mare Adriatico centro settentrionale; - Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio; - Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale; - Raffaele Latrofa, presidente AdSP Mar Tirreno centro settentrionale; - Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale; - Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale; - Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Domenico Bagalà, presidente AdSP Mare di Sardegna.

Con queste nomine, il Mit conferma l'attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell'interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese. Inoltre, nella stessa giornata, anche la Camera dei Deputati ha dato parere favorevole alla nomina di Marco Consalvo a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale. La nomina era già stata approvata precedentemente dal Senato, confermando la piena legittimità e il sostegno istituzionale a questa scelta.

Il ministero e il governo ribadiscono l'impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore.

