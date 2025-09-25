Auto: diminuiscono le immatricolazioni nei primi 8 mesi dell’anno. Elettriche a batteria il 15,8% del mercato

Ad agosto 2025, da inizio anno, le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono diminuite dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante abbiano segnato il secondo mese consecutivo di crescita positiva.

La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ad agosto 2025 si è attestata al 15,8%, ancora al di sotto del ritmo necessario in questa fase di transizione. Il mercato delle auto ibride è rimasto il tipo di alimentazione più popolare tra gli acquirenti.

Fino ad agosto 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 15,8% della quota di mercato dell’UE, in aumento rispetto al minimo del 12,6% registrato ad agosto 2024. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche continuano a crescere, conquistando il 34,7% del mercato e rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell’UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 37,5%, rispetto al 47,6% registrato nello stesso periodo del 2024.

Nei primi otto mesi del 2025, sono state immatricolate 1.132.603 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 15,8% della quota di mercato dell’UE. Tre dei quattro mercati più grandi dell’UE, che rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato un aumento: Germania (+39,2%), Belgio (+14,4%) e Paesi Bassi (+5,1%). Questo in contrasto con la Francia, che ha registrato un calo del 2%, nonostante un aumento del 29,3% su base annua ad agosto 2025.

I dati di agosto 2025 mostrano anche un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, pari a 2.485.069 unità, trainato dalla crescita nei quattro mercati più grandi: Francia (+30,5%), Spagna (+29,3%), Germania (+10,1%) e Italia (+9,4%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,7% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 631.783 unità nello stesso periodo. Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+99,9%) e Germania (+61,2%), ma anche in Italia (+62,6%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora l’8,8% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 6,9%.

La variazione su base annua ad agosto 2025 ha mostrato un aumento del 30,2% per le auto elettriche a batteria e del 14,1% per le auto ibride, mentre le auto elettriche ibride plug-in hanno registrato il sesto mese consecutivo di forte crescita continua con un aumento del 54,5%.

Entro la fine di agosto 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 19,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 33,5%, seguita da Germania (-25,2%), Italia (-17,6%) e Spagna (-13,1%).

Con 2.012.580 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 28,1% dal 34,9% dello stesso periodo dell’anno scorso. Analogamente, il mercato delle auto diesel è diminuito del 25,7%, con una quota del 9,4% ad agosto 2025. Inoltre, la variazione su base annua di agosto 2025 ha mostrato un calo del 16,3% per la benzina e del 17,5% per il diesel.

