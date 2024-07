Austria: Coca-Cola & Co. viaggia sui treni ÖBB Rail Cargo Group per una consegna eco

Da un anno ÖBB Rail Cargo Group (RCG) trasporta bevande dalla Coca-Cola HBC Austria. Nella maggior parte dei trasporti (percorso principale), le bottiglie per bevande non vengono più trasportate esclusivamente su camion, bensì su rotaia in modo sostenibile.

Le bevande vengono prima trasportate su camion dal centro di produzione e logistica del produttore nazionale di bevande a Edelstal (Burgenland) al terminal Vienna Sud. Poi la strada principale prosegue su rotaia in direzione del Tirolo e del Vorarlberg. Una volta lì, con il camion ricomincia l’ultima fase della catena di fornitura: il viaggio verso i magazzini. Da lì, il commercio alimentare si occupa della distribuzione fine ai supermercati.

Christoph Grasl, membro del consiglio direttivo di RCG, è soddisfatto della collaborazione: “Questo esempio dimostra la forza della logistica multimodale. In questo modo colmiamo il divario tra strada e rotaia e risparmiamo circa una tonnellata di CO2 per trasporto. In un anno sono già stati evitati 560 viaggi di camion e l’ambiente ne trae beneficio”.

Felix Sprenger, Direttore della catena di fornitura presso Coca-Cola HBC Austria, continua: “Stiamo lavorando attivamente per ridurre la nostra impronta di CO2 lungo l’intera catena del valore. Siamo quindi molto lieti che nel gruppo ÖBB Rail Cargo abbiamo al nostro fianco un partner che si prende cura anche di questo tema. La cooperazione ci consente di compiere un passo importante nella nostra logistica dei trasporti verso una ferrovia più sostenibile e per il nostro ambiente”.

Per il trasporto delle bevande su rotaia vengono utilizzati vagoni pianali a due assi o nuove casse mobili da 45 piedi (WAB). Questi ultimi possono essere utilizzati in modo multimodale, il che significa che possono essere utilizzati sia su rotaia che su strada e possono essere caricati universalmente. Ciò significa che possono essere caricati e scaricati dal retro, dai lati e dall’alto. Ciò li distingue da un contenitore convenzionale e ne facilita il trasporto. Possono essere utilizzati anche in tutti i settori per tutte le merci (ad esempio anche nella logistica chimica o automobilistica).

Coca-Cola HBC Austria rifornisce l’intero mercato austriaco con i prodotti Coca-Cola. L’azienda impiega circa 800 dipendenti in Austria: nel modernissimo centro di produzione e logistica di Edelstal nel Burgenland o nei centri di vendita regionali e nei magazzini di distribuzione. Essendo uno dei principali partner austriaci nel settore delle bevande, Coca-Cola HBC Austria offre una gamma di prodotti innovativi su misura per le esigenze dei consumatori – 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. L’azione responsabile nell’ambiente locale e l’uso sostenibile delle risorse sono saldamente ancorati nella strategia aziendale. Ulteriori informazioni su www.coca-colahellenic.at

In qualità di fornitore leader di logistica ferroviaria in Europa, diamo forma al settore. 365 giorni all’anno – 24 ore su 24. In Europa e fino all’Asia. Con la nostra presenza in 18 paesi colleghiamo persone, aziende e mercati, dal primo all’ultimo miglio. I nostri 5.912 professionisti della logistica ci permettono di portare a destinazione in sicurezza circa 419.000 treni ogni anno ovvero circa 1.150 treni ogni giorno. Ogni anno trasportiamo oltre 78 milioni di tonnellate nette attraverso efficienti soluzioni logistiche end-to-end. La capofila operativa del Gruppo Rail Cargo è Rail Cargo Austria AG.