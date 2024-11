Salvini all’Assemblea Anci: nuove risorse per i Comuni e riforma delle Province nel 2026

Nel suo intervento conclusivo alla 41ª Assemblea dell’Anci, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha illustrato i risultati raggiunti e le sfide future, tra cui la promessa di tornare all’elezione diretta delle Province entro il 2026. Tra i temi affrontati: sostegno ai Comuni, rigenerazione urbana, nuove norme per appalti e sicurezza stradale, come riporta Ferpress.

Sostegno ai Comuni – Salvini ha annunciato l’introduzione di un contributo da 100 milioni di euro per aiutare i Comuni in difficoltà a sostenere i costi per i minori in affidamento. “Una boccata d’ossigeno per chi affronta spese insostenibili,” ha dichiarato il Ministro.

Investimenti strategici – Tra le misure in corso, spiccano il bando per la manutenzione delle strade nei piccoli Comuni, risorse per il Piano nazionale Pinqua, e progetti di riqualificazione edilizia e valorizzazione del sistema idrico.

Codice degli appalti e ciclabili – Salvini ha evidenziato i progressi ottenuti grazie alla riforma del Codice degli appalti, che ha ridotto il numero delle stazioni appaltanti da 37.000 a 4.500, semplificando e accelerando i processi. Sul fronte delle infrastrutture, sono in corso interventi per realizzare 1.800 km di piste ciclabili, con investimenti pari a 600 milioni di euro.

Province e futuro – Guardando al 2026, Salvini ha espresso l’intenzione di ripristinare l’elezione diretta delle Province, dotandole di risorse e competenze per gestire al meglio strade e scuole. “Questo è l’impegno che mi prendo e su cui vi aggiornerò alla prossima Assemblea Anci,” ha concluso.