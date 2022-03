Aurelia, tutti in coda tra Genova Pra' e Arenzano

di Edoardo Cozza

In direzione Savona, a causa dello svincolo chiuso in autostrada, si percorre la Statale, ma decisamente a rilento: per il tratto dal capoluogo ad Arenzano servono 95 minuti

Dopo la mattinata di traffico intenso sul modo autostradale ligure, anche in serata la viabilità è resa complessa dalle lunghe code sull'Aurelia, nel tratto tra Genova Pra' e Arenzano in direzione Savona: la chiusura dello svincolo porta i veicoli a circolare sulla Statale, ma si procede decisamente a rilento con il traffico che intorno alle 21 è praticamente congestionato. Per percorrere il tratto dal capoluogo ad Arenzano servono 95 minuti, oltre un'ora e mezza.

Fino al 13 aprile, quando per poco meno di un mese sarà rimossa la gran parte dei cantieri, per il nodo ligure sarà un periodo complesso: una situazione preannunciata e messa in conto vista la mole di importanti lavori che verrà effettuata fino al momentaneo stop per le festività pasquali e i successivi ponti primaverili.