Aurelia Bis di Savona, Anas convoca un tavolo tecnico con i Comuni: “Percorso definito per la ripresa dei lavori”

Sulla vicenda dell’Aurelia Bis di Savona, Anas annuncia la convocazione di un tavolo tecnico con i Comuni coinvolti, che si riunirà già dalla prossima settimana e con cadenza periodica. L’obiettivo è monitorare l’andamento dei cantieri, raccogliere le richieste del territorio e ridurre i disagi legati a un’opera attesa da anni.





In una nota, Anas sottolinea come il progetto sia stato caratterizzato da un iter complesso, fortemente condizionato dai procedimenti giudiziari. “Il ruolo dei tribunali è stato ed è tuttora determinante – spiega l’azienda – e le decisioni assunte in sede giudiziaria hanno imposto tempi tecnici non comprimibili, rispettati da Anas in piena osservanza delle procedure e della normativa vigente”. A seguito degli esiti giudiziari, Anas ha provveduto alla risoluzione dei contratti in essere e ha avviato il percorso previsto per le successive fasi operative.





Parallelamente, come già condiviso nel corso di numerose riunioni istituzionali con gli enti territoriali, è stato definito un tracciato tecnico e amministrativo finalizzato alla ripresa dei lavori. Anas precisa però che la conclusione dei contenziosi non è sufficiente, da sola, a consentire l’immediata riattivazione del cantiere. Per questo motivo, negli ultimi mesi si sono intensificati gli incontri e le interlocuzioni formali con i soggetti istituzionali e tecnici competenti.





L’azienda ribadisce la piena disponibilità al dialogo con il Comune di Savona e con tutti gli enti interessati, riaffermando l’impegno a portare a termine “nel più breve tempo possibile” un’infrastruttura considerata strategica per il territorio. “Dopo anni di stallo – conclude la nota – è stata individuata una strada concreta per superare le criticità e consentire la ripresa dell’opera”.





Il tavolo tecnico sarà convocato dal responsabile della struttura territoriale Anas della Liguria, Nicola Dinnella, e avrà il compito di accompagnare le prossime fasi del progetto, nel rispetto delle regole e dei tempi tecnici necessari, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione definitiva e sostenibile per il territorio savonese.

