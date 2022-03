Atalanta -Genoa, la cronaca della gara

di Redazione

Blessin alle prese con ben nove assenze. Tiene bene il campo il Grifone con un pressing asfissiante

Fine primo tempo

42':splendida azione di Frendrup che va via di tacco a Zappacosta sulla corsia di destra e poi mette in area per Vasquez che calcia troppo debolmente

40':punizione di Amiri da buona posizione, il tiro è buono ma la palla non si abbassa al momento giusto e termina alta

36' : Amiri perde palla sulla trequarti, Pasalic va via a due uomini in velocità per poi servire Muriel che calcia e colpisce il palo esterno

33': bella palla di Amiri per Melegoni che fa una decina di metri palla al piede poi però calcia troppo debolmente con la palla che finisce tra le mani del portiere

31': la squadra rossoblù non lascia respirare l'Atalanta con un pressing asfissiante e un buon palleggio

20': Si fanno sentire i mille tifosi genoani presenti allo stadio. Tiene molto bene il campo il Grifone

12':bella palla in area dalla destra di Galdames, Jeboah si butta dentro ma non intercatta la sfera

6': squadre molte corte e tanta corsa. Genoa e Atalanta si affrontano a viso aperto

Partiti!

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa, altra gara fondamentale per le speranze di salvezza dei rossoblù.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djmsiti, Palomino, Scalvini; Maehle, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini.