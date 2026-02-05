Assessore Ripamonti: "Situazione Iran non deve lasciare indifferenti"

L’assessore a Immigrazione ed Emigrazione della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, ha accolto nel proprio ufficio alcuni rappresentanti della comunità iraniana in Liguria. L’incontro fa seguito alla manifestazione pacifica che si è svolta a Genova lo scorso 13 gennaio, durante la quale la Regione si era impegnata a proseguire un percorso di dialogo istituzionale sulle tematiche emerse.



"Dal confronto è apparso con chiarezza come le questioni sollevate abbiano una natura profondamente umanitaria, e non politica – ha dichiarato l’assessore Ripamonti –. Si tratta di una situazione di grande rilievo, che non deve lasciare indifferenti. Come istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare, pertanto esprimiamo vicinanza al popolo iraniano in Liguria promuovendo sensibilità e attenzione su temi che richiedono unità e responsabilità condivisa".

