Assemblea Anci, il presidente Mattarella: "Ponte Morandi ferita insanabile, tragedia inaccettabile ma che Genova ha saputo affrontare"

"Saluto il Sindaco di Genova, capitale, oggi, dei Comuni d'Italia. Città che ha saputo affrontare l'inaccettabile tragedia del ponte Morandi, dando prova di grande impegno. L'importante risultato realizzato non chiuderà mai la ferita, che resta insanabile per la città e per l'intera Italia".

"I Comuni sono l'articolazione capillare della Repubblica, espressione dei valori costituzionali come ogni istituzione democratica. Più delle altre istituzioni hanno la responsabilità del contatto diretto, immediato, con le esigenze degli abitanti dei loro territori. Di tutte le loro istanze, sovente anche oltre le funzioni comunali. Di raccogliere le loro preoccupazioni, le loro attese. Passa da qui la tenuta della coesione sociale e lo sviluppo dell'Italia. Questa caratteristica dei Comuni ne fa istituzioni dinamiche, non statiche. Istituzioni in movimento. Gli stessi rapporti tra le articolazioni della Repubblica se ne avvantaggiano. I Comuni sono, infatti, termometri immediati dello stato di salute della nostra comunità. Indicatori sensibili di quali effetti possono provocare situazioni di crisi, scarsità di risorse, scelte compiute a livello regionale e statale".

"I Comuni, con le loro esperienze, sono la prefigurazione - nell'attenzione alle necessità e nella ricerca di risposte - di ciò che, sovente, viene poi raccolto nella legislazione e in atti di governo. Lo sono stati sin dallo sviluppo dell'unità d'Italia, quando temi come la conoscenza dei fenomeni sociali venne affidata alla Unione Statistica delle Città Italiane (l'ISTAT sarebbe venuta decenni dopo l'USCI) o quando, per corrispondere all'ansia di sviluppo delle città e alla elevazione delle condizioni di vita degli abitanti, si dette avvio a formule allora nuove sul terreno di servizi come l'acqua potabile, l'assistenza e la salute, l'energia e i trasporti, l'edilizia popolare, l'istruzione tecnica: esempi di welfare locale. I Municipi sono stati centro e protagonisti dei processi di grande modernizzazione".





Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'assemblea dell'Anci a Genova. dal Quirinale ai prefetti.