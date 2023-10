Assemblea Anci a Genova, il sindaco di Recco Gandolfo a Telenord: “Più risorse contro il rischio idrogeologico”

Genova ospita dal 24 ottobre al 26 l’assemblea Anci, tra i vari sindaci liguri presenti c’è anche il primo cittadino di Recco Carlo Gandolfo, vice-presidente vicario del dipartimento Liguria, che, reduce da giorni di forti alluvioni e allagamenti, ringrazia l’associazione dei comuni per il sostegno ricevuto e chiede al Governo di stanziare più fondi per ulteriori controlli di sicurezza contro il rischio idrogeologico.

“La rete di solidarietà, che si è formata all’interno di Anci è straordinaria- spiega il sindaco di Recco- in caso di difficoltà riceviamo aiuti da parte degli altri comuni e assistenza quotidiana dai vertici dell’associazione non solo per questioni come l’utilizzo dei fondi Pnrr ma anche per interventi di ripristino e soccorso post allerte meteo.”

“Per quanto riguarda il Governo-continua Gandolfo- chiediamo che lo Stato stanzi maggiori fondi e risorse per permettere ai comuni di mettere in sicurezza il territorio in caso di forte maltempo come quello che ha interessato Recco e tutto il Levante negli ultimi giorni”.