Assagenti incontra il commissario Paroli: “Massima collaborazione per affrontare le emergenze del porto di Genova”

Primo incontro ufficiale oggi tra gli agenti marittimi genovesi e il nuovo Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. A ospitare il colloquio è stata la sede di Assagenti, dove il presidente dell’associazione, Gianluca Croce, ha espresso la piena disponibilità della categoria a collaborare per affrontare con spirito costruttivo le sfide che attendono lo scalo ligure. Al centro del confronto le principali emergenze operative del porto di Genova, oggi messo a dura prova dall’impatto dei grandi cantieri per le nuove infrastrutture, che pur inserendosi in un contesto di crescita e sviluppo, generano difficoltà significative nella gestione quotidiana dei traffici.

Croce: “Serve gioco di squadra per affrontare un periodo complesso” - “Abbiamo ribadito la nostra volontà di contribuire attivamente – ha spiegato Croce – segnalando criticità e proponendo soluzioni condivise per garantire continuità ed efficienza in una fase complicata, ma ricca di opportunità per il futuro del porto”. Durante l’incontro, Croce ha inoltre sottolineato l’impegno continuo di Assagenti nella promozione del porto di Genova presso le principali compagnie di navigazione rappresentate, in un anno simbolico per la categoria.

Tra celebrazioni e futuro: 80 anni di Assagenti e Genoa Shipping Week - Il 2025 segna infatti l’80esimo anniversario dalla fondazione di Assagenti, che sarà celebrato anche nell’ambito della prossima Genoa Shipping Week, in programma dal 13 ottobre. Un’occasione importante, ha ricordato Croce, “per rafforzare il ruolo del porto di Genova nello scenario internazionale e consolidare il rapporto tra operatori, istituzioni e stakeholder del settore marittimo-logistico”.

Paroli: segnale di dialogo con il territorio - La visita del commissario Matteo Paroli, che ha raccolto con interesse le istanze degli agenti marittimi, rappresenta un primo passo di apertura e ascolto in una fase di transizione per l’Autorità portuale. Un confronto che, secondo Assagenti, deve diventare metodo di lavoro stabile per affrontare, insieme, le sfide che attendono il porto.

