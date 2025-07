Asl 5, Mambrini e Olivieri direttori di Chirurgia vascolare ed endovascolare e Psichiatria

ASL5 ha nominato il dott. Simone Mambrini direttore della S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare, e la dott.ssa Elisabetta Olivieri (nella foto) direttore della S.C. Psichiatria – SPDC.

Il dott. Mambrini si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Vascolare all’Università di Pavia. Dal 2003 al 2023 è stato dirigente medico di Chirurgia Vascolare presso: l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (dal 2003 al 2005), l’Azienda Sanitaria Locale di Asti (dal 2010 al 2012), la U.O.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare dell’Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova (dal 2005 al 2009, dal 2012 al 2023). Dal 2023 è dirigente medico presso la S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare dell’ASL 5, dove nel 2024 è diventato direttore facente funzioni. Vanta attività di docenza, oltre 70 pubblicazioni e più di 4000 interventi chirurgici in qualità di primo operatore, di cui almeno 3000 di chirurgia arteriosa.

La dott.ssa Olivieri si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria all’Università degli Studi di Genova. Ha conseguito due Master di II° livello in: Ottimizzazione neuro psico fisica – CRM Terapia all’Istituto clinico di ricerca e formazione Rinaldi-Fontana di Firenze e Criminologia e scienze psicoforensi all’Università degli Studi di Genova. Inoltre, ha frequentato numerosi corsi: sul colloquio motivazionale, di psicopatologia fenomenologica, di formazione manageriale. Ha iniziato la sua carriera come medico consulente psichiatra, è stata borsista e dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato presso il SPCD dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Dal 2011 è in ASL 5, in servizio presso il SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia, prima come dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato poi come direttore facente funzioni. Dal 2021 riveste in ASL5 il ruolo di UFPF – Unità Funzionale di Psichiatria Forense. Dal giugno 2022 è responsabile coordinatore funzionale della REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Calice al Cornoviglio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.