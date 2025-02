ArteGenova, chiusura con 25mila visitatori. Tra gli emergenti premiato il genovese Alessandro Piano

Con 25.000 visitatori, tra cui sabato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - chiude la 19a edizione di ArteGenova, che per tre giorni ha portato alla Fiera di Genova un pubblico interregionale di appassionati e collezionisti, attratti dalle espressioni delle principali correnti artistiche del Novecento e dei giorni nostri. Tra le 5.000 opere di alcuni degli alfieri di questi movimenti (con valutazioni fino a 1,8 milioni di euro) si sono viste quelle di Fontana, De Chirico, Pollock, Morandi, Burri, Depero, Banksy, Warhol, Schifano, Rotella, Jeff Koons, Christo, Haring, Ligabue, Capogrossi, Guttuso, Casorati.

“Con questa mostra – mercato internazionale – commenta Nicola Rossi presidente di Nord Est Fair che organizza l’evento di cui è curatore – mettiamo in contatto i visitatori con alcuni tra i più qualificati galleristi italiani in arrivo da 12 regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise) e dall’estero (Andorra, Francia, Iran, Repubblica di San Marino, Svizzera), ma anche con tanti artisti emergenti presenti con opere di valore inferiore ai 5.000 euro alla sezione Contemporary Art Talent Show. Così si agevola un ricambio generazionale nel panorama artistico: mettere in luce chi ha qualità per proporsi a collezionisti e investitori ci consente ogni anno di promuovere almeno una decina di nuovi talenti”.

Premio Banca Mediolanum. Di Firenze e Genova le migliori opere - La giuria del 12° Premio Banca Mediolanum (sponsor di ArteGenova) che ha valutato 38 opere selezionate tra le centinaia esposte in questa sezione di emergenti, ha scelto come primo assoluto “Clownfish” di Martin Lucchini di Firenze – intreccio di 8 km di fili su supporto in legno - vincitore di 500 euro; la seconda opera è “Metaponti” (acrilico su tela estroflessa) di Simone Del Sere da Firenze che si è aggiudicata 250 euro come pure la terza “Alter Ego Birth of Venus”, fotografia di Alessandro Piano di Genova, rappresentato dalla sua curatrice Barbara Cella (nella foto). I premi sono stati consegnati da Massimo Tognin di Banca Mediolanum e da Nicola Rossi curatore di ArteGenova.

Ad ArteGenova lo spazio di Satura Palazzo Stella ha dato particolare rilievo agli artisti storici genovesi Emilio Scanavino, Plinio Mesciulam, Rocco Barella e Giannetto Fieschi oltre ai contemporanei, “in dialogo” con 12 tele (collezione Gian Piero Seghezza) del nobile Dario Bardinero, misteriosamente scomparso in città nel 1909.

