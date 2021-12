Arriva Surgery Tracker, l'app per tenere aggiornati i parenti fuori dalle sale operatorie

di Marco Innocenti

Sarà possibile conoscere in tempo reale l'avanzamento delle fasi pre e post operatorie

Una app che promette di ridurre drasticamente ansia e trepidazione di chi, fuori dalla sala operatoria, attende l'uscita di un amico o un familiare che si trova sotto i ferri. Si chiama Surgery Tracker ed è la nuova app presentata da Regione Liguria e messa a punto da Liguria Digitale con la collaborazione del policlinico San Martino di Genova.

Il paziente dovrà solo fornire il codice ID agli amici e familiari che vorrà siano informati sull'avanzamento della sua operazione. Questi, poi, dovranno solo scaricare la app, inserire il codice e potranno essere aggiornati in tempo reale sullo stato di avanzamento dell'operazione fra i vari stadi pre e post operatori. "L'idea nasce dall'osservazione di tanti casi, specie in questo periodo in cui ci siamo dovuti un po' chiudere al mondo causa covid - spiega Salvatore Giuffrida, dg del San Martino - Oggi fuori dalle nostre sale operatorie abbiamo una sola persona che, oltre alla tensione dell'attesa, deve anche rispondere a decine di messaggi e telefonate di parenti e amici che chiedono aggiornamenti sull'andamento dell'operazione. Non verranno diffuse informazioni mediche ma solo di orario".

"E' una app semplice e intuitiva - racconta Enrico Castanini, direttore di Liguria Digitale - ottimizzata per tutti i sistemi operativi e pronta per essere diffusa in tutti gli ospedali della regione. Poche semplici icone che fanno capire, a colpo d'occhio, a che punto è l'operazione, limitando al massimo quindi l'ansia di chi sta fuori dalla sala operatoria".